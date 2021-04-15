Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана

Президент Чехии Милош Земан выступил против вывода американских войск и их союзников из Афганистана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пражского града Йиржи Овчачека.

«Господин президент по-прежнему выступает против ухода из Афганистана, он считает этот шаг ошибкой», — заявил он.

Глава военного ведомства Чехии Лубомир Метнар рассказал, что вскоре чешские военные приступят к эвакуации из Афганистана. Власти будут координировать дальнейшую помощь Афганистану вместе с союзниками и поспособствуют искоренению терроризма.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, напомнил сайт kp.ru. Военнослужащие покинут страну к 11 сентября. Вскоре после этого в НАТО также заявили, что приступят к выводу своих вооруженных сил с 1 мая.

В Афганистане числится около 100 военнослужащих Чехии. Во время афганской миссии с 2002 года погибли 14 чешских солдат.