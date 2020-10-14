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    14 октября 2020, 14:44

    Премьер Армении заявил, что в стране знали о планах Баку начать войну

    Полина Петрова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заранее знал о планах Баку начать военное столкновение в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС.
    Премьер Армении заявил, что в стране знали о планах Баку начать войну

    «Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг», — процитировала политического деятеля «Газета.ру».

    Он пояснил, что армия обороны Арцаха с первых минут бесстрашно борется с противником.

    Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «контрнаступательной операции» в ответ на действия вооруженных сил Армении, которые совершили обстрел населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. СМИ пишут о погибших среди гражданских и военных с обеих сторон.