Премьер Армении заявил, что в стране знали о планах Баку начать войну

«Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг», — процитировала политического деятеля «Газета.ру».

Он пояснил, что армия обороны Арцаха с первых минут бесстрашно борется с противником.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «контрнаступательной операции» в ответ на действия вооруженных сил Армении, которые совершили обстрел населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. СМИ пишут о погибших среди гражданских и военных с обеих сторон.