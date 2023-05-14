14 мая 2023, 17:40
Преимущество России над НАТО в Черном море назвали на Западе
Spectator: военно-морские базы в Крыму дают России преимущество перед НАТО в Черном море
Военно-морские базы, расположенные в Крыму, дают России преимущество над НАТО в Черном море. Об этом написало издание Spectator.
«Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать», — отметили в публикации.
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По мнению военного аналитика, НАТО считает Черноморский регион линией соприкосновения. Он назвал Крым одновременно и платформой для российских ударов, и целью для ответных атак ВСУ.
Автор статьи пояснил, что задача провокаций Североатлантического альянса в Крыму — оспорить доминирование России в водах Черного моря.
Ранее американские эксперты сочли российские подлодки критической угрозой для НАТО. Альянс прилагает все усилия, чтобы сравнять счет в гонке вооружений. Но Россия продолжает лидировать, введя в строй несколько новейших подводных лодок и торпеды «Посейдон».
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