Представитель Пентагона заявил о риске усиления влияния РФ на Ближнем Востоке

Усиление позиций Китая и России может произойти из-за ослабления военного присутствия США на Ближнем Востоке, сообщило агентство AP со ссылкой на доклад руководителя Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.

«Я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — процитировало Маккензи ИА Nation News.

По мнению руководителя командирования, военное присутствие КНР и РФ может расшириться в районе Персидского залива. Вероятно это случится по причине ослабления позиций США, вызванного отводом американских войск из Афганистана. Макензи считает, что Россия и Китай займут освободившееся место и станут торговать оружием в регионе.