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    24 мая 2021, 10:45

    Представитель Пентагона заявил о риске усиления влияния РФ на Ближнем Востоке

    Полина Петрова

    Усиление позиций Китая и России может произойти из-за ослабления военного присутствия США на Ближнем Востоке, сообщило агентство AP со ссылкой на доклад руководителя Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.

    Представитель Пентагона заявил о риске усиления влияния РФ на Ближнем Востоке

    «Я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — процитировало Маккензи ИА Nation News.

    По мнению руководителя командирования, военное присутствие КНР и РФ может расшириться в районе Персидского залива. Вероятно это случится по причине ослабления позиций США, вызванного отводом американских войск из Афганистана. Макензи считает, что Россия и Китай займут освободившееся место и станут торговать оружием в регионе.