04 января 2023, 16:06
Предпосылок для возобновления мобилизации не увидели в Госдуме
Депутат Госдумы Гурулев заявил об отсутствии предпосылок к возобновлению мобилизации
Предпосылок для возобновления мобилизационных мероприятий в России на данный момент нет. Об этом изданию «Чита.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев.
«Не вижу предпосылок для проведения частичной мобилизации в ближайшие шесть месяцев. Никаких условий нет для этого. Еще даже не ввели в сражения тех, кого мобилизовали раньше», — отметил он.
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Парламентарий добавил, что отечественной промышленности стоит выйти на тот уровень, который бы позволил обеспечить всем необходимым военнослужащих в случае возобновления мобилизации.
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«В ближайшие шесть месяцев делать это неэффективно. Такое мое мнение», — заключил Гурулев.
Президент России Владимир Путин указывал на отсутствие оснований для набора новых военнослужащих через частичную мобилизацию.
Глава государства подчеркнул, что всего лишь 150 из 300 тысяч призванных россиян отправились в зону боевых действий. Остальные продолжают готовиться в своих подразделениях, писал RT.
Депутаты
Частичная мобилизация в РФ
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