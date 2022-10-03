Доски почета для мобилизованных отцов предложили сделать в школах России | 360°

Армия 03 октября 2022, 09:43 Поделиться Telegram

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Viber Доски почета для мобилизованных отцов предложили сделать в школах России Алла Бут предложила сделать в школах доску почета для мобилизованных отцов РИА «Новости»

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В школах необходимо сделать доски почета для отцов, ушедших защищать страну в рамках частичной мобилизации. Такое предложение озвучила Алла Бут, супруга предпринимателя Виктора Бута, сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

«По ее словам, необходимо поговорить и объяснить ребенку, почему забрали его отца. В противном случае обиды детей будут только накапливаться», — сообщило издание.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации21 сентября. Военнообязанных россиян с востребованной учетно-воинской специальностью и боевым опытом привлекут для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной операции.

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Ранее портал «Объясняем.рф» рассказал об условиях кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей.

Соединенные Штаты заявили о возможности переговоров по обмену Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россия была готова обсудить предложение, однако глава МИД Сергей Лавров назвал обмен неравноценным: двух американцев на одного россиянина.

Виктор Бут в 2012 году был осужден в США на 25 лет за намерение незаконной торговли оружием и поддержку терроризма. Пола Уилана Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, баскетболистке Бриттни Грайнер дали девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

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