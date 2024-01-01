Армия 01 января 2024, 01:30 Предельный возраст пребывания в запасе повысили для ряда воинских званий в России Предельный возраст пребывания в запасе повысили для солдат, матросов и сержантов РИА «Новости»

Читать 360tv в

С 1 января 2024 года на пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Поправки в закон президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года.

Для первого разряда предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Реклама

Военнообязанный, находящийся в запасе, при достижении предельного возраста снимается с воинского учета и переводится в отставку.

По новому закону также увеличен предельный возраст пребывания находящихся в запасе граждан в мобилизационном резерве. Для резервистов высшего офицерского ранга он составит 70 лет, для старших офицеров — 65 лет, для младших офицеров — 60 лет.

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета будет возможен только с 2025 года. Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, сообщили в Минцифры России.