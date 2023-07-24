Важное 24 июля 2023, 11:32 Предельный возраст пребывания в запасе для ряда военнообязанных увеличили на пять лет Путин повысил предельный возраст пребывания в запасе для некоторых военнообязанных Freepik

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Предельный возраст пребывания в запасе для граждан с воинскими званиями ниже офицерских повысили на пять лет. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесли в федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Предельный возраст пребывания в запасе для солдат, сержантов, мичманов, матросов, старшин и прапорщиков первого разряда вырастет с 35 до 40 лет. Имеющие такие звания военнообязанные второго разряда останутся в запасе до 50 лет вместо прежних 45, третьего — до 55 лет вместо 50. Срок нахождения в запасе для этих граждан приблизился к офицерскому. Полковники и капитаны первого ранга первого разряда останутся в запасе до 60 лет, второго — до 65, высшие офицеры — до 65 и 70 лет соответственно.