Армия 10 мая 2023, 18:25 Пребывающие в запасе получат бумажные повестки на военные сборы Картаполов: повестки на сборы пребывающим в запасе придут в прежней бумажной форме РИА «Новости»

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Повестки на военные сборы гражданам, находящимся в запасе, будут рассылать в прежней бумажной форме. Об этом сообщил ТАСС руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме», — отметил депутат.

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Картаполов пояснил, что не везде есть техническая возможность рассылать электронные повестки. В регионах, где система уже функционирует, бумажные повестки продублируют в электронном виде. Парламентарий обратил внимание, что врученной будут считать исключительно бумажную повестку.

Электронную систему воинского учета будут формировать до 2025 года, добавил Картаполов. Ее необходимо отлаживать в ходе призывной кампании, в том числе будущей осенью, подытожил депутат.

Указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы подписал президент России Владимир Путин. Мероприятие проводят каждый год для совершенствования боевой выучки граждан.