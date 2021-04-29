Правила воинского учета ужесточат в России

Правила воинского учета решили ужесточить в России. Призывники теперь должны будут сами приходить в военкомат для регистрации.

Как сообщила «Российская газета», нормы предложили прописать в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Государственной думе. Соответствующие поправки могут внести в КоАП.

Изменения будут касаться не только призывников, но и находящихся в запасе. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что граждане должны будут ставить военкомат в известность о важных событиях. Например, о карьерном росте, переезде, свадьбе или разводе. За нарушения правил грозит штраф от 500 до 3000 рублей.

«Подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного», — отметил Груздев.

Издание отметило, что в интересах самого человека прийти в военкомат и прояснить отношения с военкомом. Ведь если мужчина не отслужит в армии, то в 27 лет его ждет своего рода «черная метка».

Гражданин будет признан не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. Потом россиянина могут не взять на госслужбу или в солидную компанию.