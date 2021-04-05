Правила приема в армию изменятся в России

В России могут ужесточить положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ). В результате к службе не будут допускать россиян с серьезными заболеваниями, выявленных только во время призыва. Об этом рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко.

«Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в положение о ВВЭ. После того, как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах», — передало его слова РИА «Новости».

По его словам, в Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены в период взросления. Дацко подчеркнул, что положение будет скорректировано с учетом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ). Она вступит в силу в следующем году.

Врач ранее объяснил, что проблемы со зрением — одна из распространенных причин недопуска молодых людей к службе в Российской армии. В Министерстве обороны считают, что юноши слишком много времени проводит за телефоном и другими гаджетами.