Армия 14 декабря 2023, 13:43 Права бойцов ЧВК и военнослужащих на СВО необходимо уравнять — Путин Путин: права военных и бойцов ЧВК, принимающих участие в СВО, должны быть равны

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Участники спецоперации, которые состоят в частных военных компаниях, должны обладать теми же правами, что и российские военнослужащие. На это указал президент Владимир Путин на прямой линии.

К главе государства обратился экс-боец ЧВК Сергей Соболев из Новосибирской области. Он пожаловался, что не может получить статус ветерана боевых действий.

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«Это пробелы, которые Минобороны не должно допускать», — заметил Путин.

Ситуацию он объяснил тем, что формально в России нет частных военных компаний. Российский лидер также обратил внимание на тот факт, что контракты с государством ЧВК не заключали, и назвал это главной проблемой.

«С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными», — пояснил Путин, добавив, что установить списки таких ЧВК сейчас трудно.

Президент признался, что дети его близких тоже сражались на Украине в составе частных военных компаний и некоторые погибли.

«И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы и любую форму поддержки со стороны государства», — подчеркнул Путин.

Если нужно внести изменения в существующие законы, заключил глава государства, российские власти этого добьются. Он также пообещал добровольцам, которые принимают участие в СВО, одинаковую с военными поддержку.