«Прадед боролся с фашизмом, а теперь этот фашизм в Киеве». Украинские пограничники покинули границу с РФ

ФСБ показала видео с украинскими пограничниками, которые оставили места дислокации на границе с Россией. В пункте пропуска Чонгар оружие сложили 16 военнослужащих, из них пять срочников. В ролике отмечается, что команда «забыла о них сразу после начала операции по денацификации Украины».

«С нами нормально обращались, не били, не орали», — поделился один из военнослужащих.

Пограничники, многие из которых не старше 20 лет, отметили, что порядки в родной стране их не устраивают.

«Мой прадед боролся с фашизмом, а теперь этот фашизм на Украине. Я это не приемлю», — признался один из парней.

По состоянию на 13:00 24 февраля украинские пограничники покинули все подразделения на границе с РФ. Пограничники массово отказывались продолжать службу на Украине и прибывали на территорию России.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.