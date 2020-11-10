Познер назвал «дурацкой игрой» развертывание НАТО у границ России

По его мнению, подобная тактика является «опасной» и «дурацкой» игрой. Познер отметил, что РФ не собирается ни на кого нападать. Он подчеркнул, что Кремль насторожен временем подлета ракет с Латвии до Москвы. Непосредственная близость вызывает опасения у обоих стран и может стать причиной конфликта, пишет сайт «Утро.ру».

«Ведь это не игрушки. Это очень опасно. Удивляет глупость Запада», — подчеркнул журналист.

Ведущий заметил, что США похоже отнеслись бы к развертыванию российских войск на территории Мексики. При этом Вашингтон считает правильным обвинять РФ в агрессии за ответные действия в обеспечении безопасности на территории страны.

В заключение Познер обратил внимание, что РФ продолжает играть важную роль в приоритетах внешнеамериканской политики. Он уточнил, что в Белом доме предпочли бы уменьшить территорию России, которая угрожает существованию альянса.