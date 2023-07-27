Важное 27 июля 2023, 11:24 Повышение призывного возраста поддержали в Совфеде Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет РИА «Новости»

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Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал сенаторам одобрить закон о повышении верхней планки призывного возраста до 30 лет. Об этом сказал член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк, сообщил ТАСС.

Журналисты спросили Басюка, поддержал ли профильный комитет изменение возраста призыва на срочную службу. Сенатор от Херсонской области ответил утвердительно.

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Первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин сообщил ТАСС, что его представители проголосовали за закон единогласно. Совету Федерации рекомендовали поддержать инициативу на пленарном заседании 28 июля.

По новому закону призывной возраст повысят с 1 января 2024 года. В Госдуме подчеркнули, что изменения не будут вводить поэтапно. Нижняя возрастная планка подлежащих призыву на срочную службу осталась на уровне 18 лет.

В законодательстве также собираются закрепить запрет на выезд за границу для военнообязанных, сообщил «Царьград». Такая мера будет действовать с момента отправки повестки из военкомата.