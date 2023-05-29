Армия 29 мая 2023, 13:11 «Поверьте, не по вине России». Кремль объяснил решение денонсировать ДОВСЕ Пресс-секретарь Песков назвал ДОВСЕ неживым механизмом и исключил последствия денонсации Freepik

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе не работал. Денонсировав его, Россия лишь формально привела ситуацию в соответствие с фактической, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Фактически это был неживой механизм и, поверьте, не по вине России. Российская сторона просто привела ситуацию в соответствие де-факто», — сказал он.

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Немедленное наступление последствий денонсации ДОВСЕ Дмитрий Песков исключил, но заявил, что в этой сфере, также как в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности, образовался вакуум. В интересах всего мира срочно заполнить его новыми актами международного права, регулирующими ситуацию. Но для этого, по словам представителя президента, нужны рабочие двусторонние отношения с рядом государств, которых нет — тоже не по вине России.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ после того, как 16 мая его приняла Госдума, а через восемь дней — Совет Федерации. Договор подписали в 1990 году в Париже, в 1997 году изменили, но США не признали новую версию.