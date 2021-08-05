Потерю хода у атомной подлодки РФ опровергли

Датские СМИ рассказали о потере хода российской атомной подводной лодкой «Орел». Военный источник назвал эти данные в беседе с РИА «Новости» не соответствующими действительности.

В материалах зарубежной прессы говорилось о происшествии 30 июля 2021 года. «Орел» якобы потерял ход при прохождении Балтийской проливной зоны.

«Сообщения <…> не соответствуют действительности», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, подлодка прошла проливы в штатном режиме. Она была в составе отряда боевых кораблей Северного флота.

Сейчас атомная подводная лодка «Орел» выполняет поставленные задачи.

Ранее в НАТО обеспокоились маневрами российских атомных подлодок из проекта «Борей». Способные нести гиперзвуковое оружие корабли вошли в акваторию Атлантического океана и погрузились на глубину более 500 метров.