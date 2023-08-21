Армия 21 августа 2023, 12:37 Потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили более 130 человек Балицкий: МО России ликвидировало 133 бойца ВСУ на запорожском направлении РИА «Новости»

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Более 130 военнослужащих украинской армии уничтожили на запорожском направлении за прошедшие сутки. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Российская армия нанесла существенный урон противнику, уничтожила замаскированную РСЗО «Град» в лесополосе. В ночь на 21 августа МО РФ предотвратило попытку ВСУ вторгнуться в передний край обороны севернее села Вербовое.

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«За сутки потери противника на запорожском направлении составили 133 человека из числа ВСУ, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета», — отметил Балицкий.

Ранее в Запорожской области власти ввели систему выплат за уничтоженную западную технику. Губернатор области отметил, что иностранное оружие хорошо подходит для оборонительных действий, но не для атаки. Сейчас российская армия уничтожила много западной техники из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», добавил он.