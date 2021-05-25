Россия укрепила потенциал ядерной триады и расширила боевые возможности Военно-морского флота. Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подходят к концу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии серии совещаний по оборонной тематике в Сочи.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами „Калибр“, на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система „Циркон“», — приводит РИА «Новости» слова российского президента.

Путин отметил необходимость развития задела, который уже есть. Также, по его словам, нужно уделять серьезное внимание совершенствованию стратегических ядерных сил России — ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности страны.

Ранее в своем послании Федеральному собранию Путин сообщил, что доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде в этом году составит более 88%.