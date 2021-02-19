Универсальная десантируемая бронетехника поступит в ВДВ

Унифицированная десантируемая боевая техника на едином бронированном гусеничном и колесном шасси поступит на вооружение в воздушно-десантные войска. Об этом рассказал заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.

«В соответствии с концепцией развития вооружения и техники ВДВ планируется создание и принятие на вооружение унифицированной, авиатранспортабельной и десантируемой боевой техники на едином бронированном гусеничном и колесном шасси», — сказал Концевой в интервью газете «Красная звезда».

Как отметил замкомандующего, предполагается, что воздушно-десантный компонент будет оснащаться гусеничной техникой, которая будет способна десантироваться парашютным способом на базовом шасси боевой машины десанта БМД-4М и бронетранспортера БТР-МДМ.

Сегодня, как пояснил Концевой, автоматизированная система ВДВ представляет собой мобильно-стационарную систему управления на основе средств управления и связи, разработанных в рамках АСУ «Полет-К» и «Андромеда-Д».

Базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления на бронированном гусеничном и защищенном колесном шасси создается в ВДВ, отметил собеседник издания.

По его словам, в 2021 году по ГОЗ спланирована поставка в войска двух комплектов боевых машин БМД-4М. Так, число десантно-штурмовых (парашютно-десантных) батальонов в войсках, которые оснащены БМД-4М, увеличится до 12.

Также поступит свыше 250 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и техники и больше 10 тысяч средств десантирования.

В декабре в России успешно завершили испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Он подтвердил статус летающей боевой машины десанта. Во время маневров опытный образец нового Ми-8 обстрелял из управляемых ракет комплекса «Атака-ВМ» установленные цели. В Ми-8АМТШ-ВН усовершенствовали управляемое оружие и добавили живучести. Благодаря привнесенным изменениям он стал «по-настоящему функциональным для выполнения задач». Машину намерены использовать для ударных, штурмовых и десантно-транспортных операций.