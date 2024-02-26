Армия 26 февраля 2024, 10:33 «Поступил как Иуда». Отец Кузьминова заявил о жалости к сослуживцам сына Отец летчика Кузьминова заявил, что ему больше жаль экипаж Ми-8, чем сына РИА «Новости»

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Отец российского военного Максима Кузьминова признался, что он гораздо больше жалеет экипаж угнанного вертолета Ми-8, чем своего сына. Об этом мужчина рассказал RT.

«Поступил как Иуда, ни одна сторона нигде не уважала предателей. Предатель есть предатель», — сказал он.

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Отец Кузьминова признался, что ему жаль сына как человека, который променял на мелочь жизни боевых товарищей.

«Наверное, они видели в нем настоящего брата. И вот это предательство. Мне жаль ребят, которые были с ним в команде, больше чем его», — добавил мужчина.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Минобороны на территорию Украины. Вместе с ним находились два члена экипажа, которые ничего не знали о планах коллеги и оказали сопротивление украинским военным.

Ранее в феврале стало известно, что тело Кузьминова обнаружили в Испании, куда он въехал по поддельному паспорту Украины.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию коротким выражением: «Собаке — собачья смерть».