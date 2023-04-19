Армия 19 апреля 2023, 11:40 Постоянных жителей ДНР освободят от военной службы этой весной «ДНР. Принято»: постоянных жителей республики не отправят в войска для военной службы РИА «Новости»

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Постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике граждан этой весной не станут отправлять в войска для прохождения военной службы. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ДНР. Принято», публикующем связанные с республикой официальные документы.

Авторы канала сослались на указ временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина «О мерах по обеспечению призыва граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации в 2023 году».

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«В период проведения весенней призывной кампании 2023 года граждане, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут», — подчеркивается в сообщении.

Указано также, что решение принималось по указаниям вышестоящего командования и с учетом обстановки в республике.

Согласно указу, в апреле в военных комиссариатах ДНР сформируют призывные комиссии.