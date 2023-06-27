Армия 27 июня 2023, 06:18 Поставленные на Украину артустановки стали чаще выходить из строя Foreign Policy: западная артиллерия на Украине из-за износа стала чаще ломаться РИА «Новости»

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Поставленные Западом на Украину орудия стали чаще выходить из строя, а боеприпасы заканчиваться. Конгрессмены призвали передать кассетные боеприпасы, сообщило издание Foreign Policy.

«Из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими», — сказал автор статьи.

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Группа конгрессменов из Демократической и Республиканской партий обратились к президенту США Джо Байдену и призвали поставить на Украину кассетные боеприпасы. По их мнению, это решит проблему, так как они поразят больше солдат противника.

Бывший спецсоветник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса объяснил, что снаряды двойного назначения снабдили кумулятивным зарядом для пробития брони толщиной от 10 до 20 сантиметров. Они способны разбрасывать до 88 бомб по полю боя. По информации журналистов, Белый дом обеспокоило возможное нарушение прав человека, ведь такие бомбы останутся опасными для мирных жителей долгое время после окончания конфликта.

Схроны украинских диверсантов, в которых лежали в том числе кумулятивные снаряды, нашли в начале года в ЛНР.