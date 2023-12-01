Армия 01 декабря 2023, 07:23 Поставку Украине планирующих дальнобойных снарядов GLSDB отложили во второй раз Reuters: США отложили поставку снарядов GLSDB Украине на 2024 год Capt. Daniel Yarnall, Capt. Dani/Keystone Press Agency/globallookpress

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Первую крупную партию планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB отправят на Украину не раньше 2024 года. Поставку отложили во второй раз, сообщило агентство Reuters.

Компания Boeing прошлой осенью предложила Пентагону закупить GLSDB для Украины. Первую крупную партию реактивных снарядов планировали поставить весной, но потом решили сделать это до конца 2023 года.

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Источники агентства заявили, что сроки снова изменили. В США подрядчики отправят бомбы в конце декабря. Американские военные испытают их и только тогда передадут Украине. Это займет еще несколько месяцев.

Реактивные снаряды наземного базирования малого диаметра GLSDB адаптировали для нанесения ударов с расстояния 160 километров. Эти снаряды заменят ракеты ATACMS той же дальности, которые поставили в ограниченном количестве.

Для собственной армии в США создадут улучшенную версию этих ракет — Precision Strike Missile. Их выпуском занялась компания Lockheed Martin.