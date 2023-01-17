Армия 17 января 2023, 17:44 Поставки вооружений в российскую армию удалось нарастить благодаря особому режиму работы ОПК Ростех: особый режим работы на ОПК позволил повысить темпы поставок вооружений в войска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские предприятия, входящие в государственную корпорацию «Ростех», существенно нарастили темпы поставок вооружений в войска благодаря особому режиму работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Входящие в Ростех предприятия оборонно-промышленного комплекса перешли на особый режим работы еще с прошлого года, работая практически круглосуточно. Темы поставок вооружений в войска благодаря этой мере серьезно выросли», — подчеркнули в госкорпорации.

Реклама

Пресс-служба Ростеха отметила, что речь идет о концерне «Уралвагонзавод», «Вертолетах России», «Высокоточных комплексах» и прочих холдингах, задействованных при выполнении государственного оборонного заказа.

Реклама

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» передал министерству обороны России партию современных танков Т-90М «Прорыв». Военную технику оснастили мощным двигателем, динамической защитой нового поколения, современными средствами связи и новой пушкой.