16 августа 2023, 16:15
Поставки ракет для «Искандеров» в войска выросли в несколько раз с начала СВО
Гендиректор КБМ: поставки ракет для «Искандеров» выросли в разы с начала СВО
Поставки ракет для оперативно-тактических комплексов «Искандер» увеличились в разы с начала спецоперации. Об этом сообщил гендиректор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков, его процитировал ТАСС.
«Поставки выросли в несколько раз», — сказал руководитель научно-производственной корпорации.
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КБМ, входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха, изготовит и поставит Минобороны управляемые оперативно-тактические ракеты 9М723-1К5 для «Искандеров». Начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев вручил Питикову соответствующий госконтракт на форуме «Армия-2023».
Военнослужащие используют «Искандеры» для выполнения задач в ходе СВО. Такая ракета уничтожила цех по ремонту украинской техники, оборудованный на заводе «Запорожсталь». Туда свозили подбитые боевые машины с Запорожского и Херсонского направлений, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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