Армия 15 августа 2023, 09:28 Поставки модернизированного снаряда «Краснополь» начались в войска Ростех: снаряд «Краснополь» уже поставляют в российскую армию РИА «Новости»

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Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы», которое входит в госкорпорацию «Ростех», обновило управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь». Боеприпас уже начали поставлять военным. Об этом заявили представители холдинга ТАСС.

«В настоящее время нами [КБП] уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать характеристики этих изделий», — заявили в «Высокоточных комплексах».

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Артиллерийский комплекс «Краснополь-М» является модификацией «Краснополя», который создали специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

Концерн «Калашников» производит для «Краснополя» основные блоки и сборочные единицы. Его глава Владимир Лепин еще летом прошлого года сообщал о модернизации.

Сейчас снаряд получил боевую часть увеличенного могущества, большую дальность и повышенную эффективность стрельбы при ветре и облачной погоде.

Ранее Ростех объявил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М прошла госиспытания. Ее серийное производство можно начинать.