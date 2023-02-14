Армия 14 февраля 2023, 12:51 Поставки истребителей МиГ-35 ВКС России анонсировали в ОАК Глава ОАК Слюсарь рассказал о планах поставок новейших истребителей МиГ-35 ВКС России РИА «Новости»

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Поставки новых истребителей МиГ-35 в Воздушно-космические силы России запланированы на ближайшие годы. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что шесть истребителей уже получили пилотажные группы. В этом году новых поставок МиГ-35 не ожидается, так как все планы компания выполнила ранее.

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«Дополнительная поставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы и, мы надеемся, найдут применение и в ВКС», — заявил Слюсарь.

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Первые два МиГ-35 Воздушно-космические силы России получили в 2019 году. Ожидается, что они заменят стоящие на балансе с конца 1980-х истребители МиГ-29. Контракт на поставку шести новых самолетов Минобороны заключило со структурами Ростеха в 2018 году.