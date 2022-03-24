После работы фронтовой авиации ВС РФ в небе появился сложившийся из облаков знак Z

На видео Минобороны попала случайно сложившаяся из облаков буква Z. В ролике показано, как истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожают склады с вооружением ВСУ. Символ поддержки спецоперации в небе можно увидеть в тот момент, когда крупным планом демонстрируется российский самолет. Видео опубликовало РИА «Новости».

На ролике показано, как самолеты взлетают с аэродрома, наносят удар по грузовикам ВСУ и возвращаются на базу. Появление «облачного» знака Z — реальное природное явление, пояснили в Минобороны.

Накануне в ведомстве сообщили, что с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили уже 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых машин, 180 установок РСЗО, 627 орудий полевой артиллерии и минометов и 1367 единиц специальной автомобильной техники, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства.