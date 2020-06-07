Poseidon P-8A провел разведку у российских баз в Сирии

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у побережья Сирии и российских авиабаз, находящихся там. Он летал возле Сирии примерно полтора часа.

Патрульный самолет вылетел в воскресенье с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, долетел до Сирии и кружил возле побережья в течение полутора часов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Ресурсы зафиксировали P-8A Poseidon в 40–50 километрах от российских авиабаз Хмеймим и в Тартусе.

Патрульный самолет выполняет полет на высоте шесть тысяч метров над международными водами Средиземного моря.

Это уже седьмой полет американских разведчиков у берегов Сирии за последние две недели. До этого самолеты приближались к сирийскому побережью 25, 26, 27, 28, 30 мая и 3 июня.

26 мая два российских истребителя вылетали на перехват, когда американский самолет приближался слишком близко к базам. Американцы обвинили российских летчиков в небезопасном маневре.