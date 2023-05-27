27 мая 2023, 13:17
Посадившего подбитый штурмовик Су-25 летчика представят к награде
Минобороны сообщило о представлении к награде летчика, посадившего подбитый Су-25
Российского летчика штурмовика Су-25, успешно посадившего самолет после повреждения из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), представят к государственной награде. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве напомнили, что штурмовик Су-25 капитана авиационной эскадрильи войска противника подбили из ПЗРК в минувший вторник, 23 мая, во время возвращения самолета после выполнения боевого задания.
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Летчик стабилизировал поврежденную машину и успешно посадил ее на ближайшем аэродроме.
За проявленную отвагу при исполнении воинского долга командира звена авиационной эскадрильи представили к ордену Мужества.
По данным СМИ, российский военный самолет Су-25 получил повреждение от попадания зенитной ракеты ВСУ во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Но, несмотря на повреждения, летчик посадил горящую машину на аэродроме базирования.
Минобороны РФ
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