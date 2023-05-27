Армия 27 мая 2023, 13:17 Посадившего подбитый штурмовик Су-25 летчика представят к награде Минобороны сообщило о представлении к награде летчика, посадившего подбитый Су-25 РИА «Новости»

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Российского летчика штурмовика Су-25, успешно посадившего самолет после повреждения из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), представят к государственной награде. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что штурмовик Су-25 капитана авиационной эскадрильи войска противника подбили из ПЗРК в минувший вторник, 23 мая, во время возвращения самолета после выполнения боевого задания.

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Летчик стабилизировал поврежденную машину и успешно посадил ее на ближайшем аэродроме.

За проявленную отвагу при исполнении воинского долга командира звена авиационной эскадрильи представили к ордену Мужества.

По данным СМИ, российский военный самолет Су-25 получил повреждение от попадания зенитной ракеты ВСУ во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Но, несмотря на повреждения, летчик посадил горящую машину на аэродроме базирования.