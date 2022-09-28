Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников | 360°

Армия 28 сентября 2022, 15:33 Поделиться Telegram

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Viber Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников «Объясняем.рф»: проходящие службу срочники попадут под мобилизацию после ухода в запас РИА «Новости»

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Призыву в рамках частичной мобилизации подлежат россияне, находящиеся в запасе. В том числе те, чья срочная служба в армии закончилась в сентябре 2022 года и они попали в запас. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала официального портала «Объясняем.рф».

«Мобилизовать могут всех находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва по мобилизации, в том числе и проходивших ранее службу по призыву», — уточнили в публикации.

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Если мужчина обладает военным билетом, но службу в армии не проходил, то он также попадает под частичную мобилизацию, но не в приоритетном порядке. В первую очередь призывают тех, кто уже имеет опыт военной службы или военно-учетную специальность.

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Ранее администраторы портала «Объясняем.рф» сообщили, что ограничений на выдачу заграничных паспортов для россиян нет. Но те, кто уже получил повестку или отправился по призыву, получить этот документ не смогут с объяснением причин и сроков действующих ограничений.

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