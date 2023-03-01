Важное 01 марта 2023, 20:28 Порядок поставок оружия добровольческим формированиям утвердили в Минобороны Глава Минобороны Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих отрядов вооружением РИА «Новости»

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В России утвердили порядок поставок вооружения и материально-технических средств добровольческим формированиям. Приказ подписал глава Минобороны Сергей Шойгу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами», — отмечено в приказе.

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Шойгу приказал определить порядок продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Также необходимо утвердить оказание медицинской помощи людям, которые находятся в составе добровольческих формирований.

В декабре прошлого года министр обороны сообщил, что львиную долю проблем во время проведения частичной мобилизации удалось оперативно устранить. Шойгу призвал модернизировать снаряжение и тактическую экипировку российских бойцов. Также глава Минобороны приказал оцифровать базы данных и провести реформирование работы военкомов.

В среду, 1 марта, в оборонном ведомстве начали проверку расходования денег на поставку бронезащиты, топлива, средств связи и ремонт боевой техники в зону проведения специальной военной операции.