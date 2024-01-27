Армия 27 января 2024, 00:03 Порядок медосвидетельствования упростили для желающих служить по контракту Кабмин упростил порядок медосвидетельствования для желающих служить по контракту РИА «Новости»

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Правительство России упростило порядок медицинского освидетельствования для добровольно желающих служить в ВС РФ по контракту. Постановление разместили на официальном сайте кабмина.

Согласно новому порядку, медицинское освидетельствование будет проходить в один этап, а не в два, как ранее. При одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить комиссию в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (офицеры) и по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков).

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Результаты медосвидетельсвования будет изучать военно-врачебная комиссия муниципального уровня. Вердикт о годности комиссия должна выдавать в течение пяти дней после получения пакета медицинских документов.

Президент России Владимир Путин призвал формировать настоящую элиту из тех, кто добровольно пошел служить в зону СВО, а не из «чудиков, обнажающих свои гениталии». Глава государства отметил, что участников спецоперации нужно поддерживать.