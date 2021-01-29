Порядок хранения кортиков отставниками предложили упростить

По данным издания, эта инициатива распространяется на мичманов, офицеров и адмиралов ВМФ, а также на сотрудников Росгвардии, ФСО и ФСБ, которые имеют звание морского офицера.

Согласно действующему законодательству, отставники обязаны в течение двух недель со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия в Росгвардию. Новый законопроект упрощает эти нормы. Он предполагает, что военнослужащим в отставке не нужно будет регистрировать парадные клинки и получать разрешение на их ношение и хранение.

«Дополнительный контроль со стороны Росгвардии ничего, кроме административной и бюрократической нагрузки, не несет», — заметил Выборный.