Армия 03 сентября 2023, 09:06 Порядка 280 тысяч россиян приняли на контрактную службу в ВС России с 1 января Медведев: с 1 января на контрактную службу в ВС РФ приняли 280 тысяч россиян РИА «Новости»

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С 1 января на контрактную службу в ВС России приняли порядка 280 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова привело РИА «Новости».

«С 1 января, по данным Минобороны, на контракт в ряды вооруженных сил приняли порядка 280 тысяч человек. Часть из них являются добровольцами, а часть пребывала в запасе», — уточнил он.

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В субботу политик проводит совещание в Дальневосточном округе по доукомплектованию Вооруженных сил России военнослужащими-контрактниками.

Депутат Московской областной думы Дмитрий Шапкин перечислял меры поддержки, предназначенные для подписавших контракт с Минобороны россиян. По его словам, им положены жилье по льготной ипотеке, бесплатная реабилитация и лечение в больницах, академический отпуск, сохранение рабочего места, кредитные каникулы и многое другое.

Также ранее Медведев заявлял об устранении дисбаланса в денежном довольствии между мобилизованными и контрактниками.