Порядка 20 российских кораблей провели учения с авиацией в Черном море

Более 20 российских кораблей провели совместные учения с авиацией Южного военного округа (ЮВО) в Черном море. Об этом сообщил штаб флота.

«Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО», — передал «Интерфакс» текст сообщения.

В пресс-службе уточнили, что это плановые учения, они проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа.

В этих учениях были задействованы фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетные катера и малые противолодочные корабли.

В ведомстве также уточнили, что до этого более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Республику Крым в рамках контрольной проверки.

Сегодня стало известно, что в России ввели временное ограничение на полеты над частью Крыма и Черного моря. Оно будет действовать с 20 по 24 апреля.