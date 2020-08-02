Салют с Ил-76 над Тверью в День ВДВ поразил британцев. Видео

В день празднования 90-летия ВДВ 2 августа экипаж трех Ил-76, базирующихся на базе в Мигалове, показали своеобразный салют, во время тренировки воздушной части праздничных мероприятий синхронно отстрелив на высоте 600 метров и дистанцией 100 метров над Тверью пиротехнические патроны.

Видео, на которое попало это красочное зрелище, опубликовал канал «Звезда». Самолеты обычно применяют пиротехнику при выполнении противоракетного и противозенитного маневра. Как правило, на каждом борту устанавливается четыре комплекса инфракрасных пиропатронов по 96 штук в каждом.

Британское издание Daily Star назвало воздушное представление невероятным. Оно рассказала об истории создания ВДВ и опубликовало собственное видео, снятое, судя по всему, из кабины одного из самолетов.