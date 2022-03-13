Поражение по целям. Появилось видео уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ

Минобороны поделилось кадрами уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Установка уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом, уточнили в ведомстве.

Беспилотные летательные аппараты, задействованные в специальной операции на Украине, осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Во «ВКонтакте» видео набрало за 10 минут более 1,8 тысячи просмотров. Пользователи соцсетей в очередной раз восхитились мужеством ВС РФ, пожелали успешного завершения спецоперации.

Некоторые комментаторы высказали мнение о том, что «такие кадры точно оценят все» и подобные видео очень нужны, потому что «люди понимают информацию лучше всего наглядно, через картинку». Другие отмечали, что на полуминутном ролике неподготовленному зрителю не все понятно, но все равно «очень интересно». Пользователи также писали, что беспилотники «значительно влияют на ход военных действий», и радовались, что такая техника развивается в России.