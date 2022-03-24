«Поражает цель с минимальным отклонением». Названы преимущества российского беспилотника «Форпост»

Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал «360» об особенностях российского беспилотника «Форпост», который используется в ходе спецоперации на Украине. Это достаточно внушительная машина с «суровым боекомплектом», подчеркнул эксперт.

По его словам, «Форпост» может держаться в воздухе более 42 часов, преодолеть расстояние в сотни километров и нести военный груз весом свыше 100 килограммов.

«Все это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от нее. У „Форпоста“ есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают», — добавил Баранец.

Он отметил, что применение Россией беспилотников — одна из отличительных черт спецоперации.

Минобороны показало на видео работу российского беспилотника «Форпост» 20 марта. На кадрах видно, как военные запускают беспилотник с аэродрома и техническое средство наносит ракетный удар высокоточным оружием по складам националистических формирований Украины.