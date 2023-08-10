10 августа 2023, 02:00
Попавший в засаду ефрейтор Косенков под огнем ВСУ спас 13 раненых товарищей
Санитар ефрейтор Сергей Косенков в составе колонны на марше попал в засаду ВСУ. Российский военный вытащил 13 раненых товарищей из-под плотного огня противника, сообщило Минобороны РФ.
Рискуя жизнью, санитар оказал первую медицинскую помощь раненым и приступил к эвакуации. После доставки к санитарной машине очередного раненого рядом взорвался минометный снаряд. Ефрейтор получил контузию, но не прекратил переносить и грузить товарищей.
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Контуженый Косенков смог вывезти из-под обстрела санитарную машину с ранеными, он доставил их в медицинский отряд специального назначения. Ефрейтор Косенков эвакуировал с поля боя 13 человек, тем самым сохранив им жизнь.
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Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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