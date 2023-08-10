Армия 10 августа 2023, 02:00 Попавший в засаду ефрейтор Косенков под огнем ВСУ спас 13 раненых товарищей РИА «Новости»

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Санитар ефрейтор Сергей Косенков в составе колонны на марше попал в засаду ВСУ. Российский военный вытащил 13 раненых товарищей из-под плотного огня противника, сообщило Минобороны РФ.

Рискуя жизнью, санитар оказал первую медицинскую помощь раненым и приступил к эвакуации. После доставки к санитарной машине очередного раненого рядом взорвался минометный снаряд. Ефрейтор получил контузию, но не прекратил переносить и грузить товарищей.

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Контуженый Косенков смог вывезти из-под обстрела санитарную машину с ранеными, он доставил их в медицинский отряд специального назначения. Ефрейтор Косенков эвакуировал с поля боя 13 человек, тем самым сохранив им жизнь.

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