Мать 29-летнего сержанта из Астрахани Темирлана Джасагулова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, охарактеризовала сына как активного, решительного, ответственного. Он «всегда был душой компании — все друзья о нем так отзывались», рассказала «360» Маржан Джасагулова.

«Он всегда мечтал быть военным, служить, и именно в ВДВ. Попал туда по „срочке“, влюбился и захотел остаться. Ему нравилось служить, но мы особо о службе не разговаривали. Он хотел дальше по карьерной лестнице двигаться. Это уже его второй контракт», — сообщила мать Темирлана Джасагулова.

Сержанта посмертно наградили орденом Мужества «за героизм, проявленный при выполнении специальных задач», отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Instagram-аккаунте. Глава региона подчеркнул, что Джасагулов «отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины, народа, Отчизны».

Церемония прощания с погибшим прошла 9 марта с соблюдением всех воинских почестей. Поддержку семье оказывали с первых дней после известия — рядом с родными бойца находились его сослуживцы, а также одноклассники, школьные учителя и одногруппники.

У родителей Темирлана Джасагулова осталась дочь.