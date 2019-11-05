Понятие военной тайны может снова войти в законы России

«Тайна в области обороны» будет включать в себя все сведения, связанные с дислокацией войск, их комплектованием, а также вооружением и планами мобилизации. Сейчас такие сведения являются государственной тайной.

Минобороны назвало вымыслом сообщения о нервных срывах у военных в Забайкалье Подробнее

Военную тайну будут обязаны хранить только связанные с армией люди. Разглашение грозит им серьезным наказанием, в том числе по уголовной статье. Допущенные к тайным данным лица получат некоторые привилегии.

Эксперты Минобороны изучают аспекты, которые обязательно должны быть учтены при разработке документации. Сотрудники ведомства определят, какие именно сведения будут являться тайной в области обороны. По данным источника, работу планируют закончить в 2020 году.

Сотрудник оборонного ведомства России пояснил, что действующий в стране закон «О государственной тайне» в недостаточной степени предусматривает армейскую специфику. Гражданские ведомства и организации обладают гораздо меньшим объемом секретной информации по сравнению с вооруженными силами. Далеко не все данные находятся под защитой закона.