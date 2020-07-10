Помпео назвал ложными выводы ООН о целенаправленном убийстве Сулеймани

По его словам, Штаты не нарушали международно-правовые основы.

Ранее сообщалось, что Калламар выступит на заседании Совета ООН по правам человека с докладом, в котором напомнит американцам об ответственности за намеренное убийство Сулеймани, сообщила газета «Известия».

Генерал был убит в Ираке 3 января нынешнего года при налете самолетов США на аэропорт Багдада. Он руководил спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», который организовывал операции вооруженных сил Ирана за рубежом. В прошлом году Штаты признали КСИР террористической организацией.

Представители Пентагона после убийства Сулеймани заявили, что атака была разрешена Трампом для защиты персонала США за границей. Спустя некоторое время американский министр юстиции Уильям Барр назвал убийство иранского генерала легитимным, назвав его самообороной.