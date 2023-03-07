Армия 07 марта 2023, 11:23 Помощник Кадырова после лечения в Москве вернулся в зону СВО Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вернулся в зону проведения спецоперации Telegram

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов вернулся в зону боевых действий после попытки отравления. Он рассказал в эфире «Россия 24», что долечится во время службы. Военного процитировал ТАСС.

«На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время. <…> Лечиться будем на ходу», — объявил командир.

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Он пережил покушение 8 февраля, когда получил письмо с подозрительным запахом. Поняв, что бумагу пропитали ядом, Апты Алаудинов помыл руки и нос, но это не помогло — его и двух адъютантов положили в одну из московских клиник. К середине февраля военный пошел на поправку, и Рамзан Кадыров объявил о скором возвращении своего помощника в зону боевых действий. Он заявил, что расследование принесло результаты, но не уточнил, кто причастен к отравлению.

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