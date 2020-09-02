Полуфинальные соревнования по танковому биатлону продолжились в Подмосковье. Онлайн-трансляция

В подмосковном Алабине продолжились полуфинальные соревнования по танковому биатлону. Во второй день сразятся команды из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. «360» ведет прямую трансляцию танковых гонок.

В этом году в танковом биатлоне участвуют 19 стран. Соревнования проходят в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020». Состязания закончатся 5 сентября. Многие из участников нынешних гонок — бывшие призеры танкового биатлона. В этом году подмосковная Кубинка принимает международные армейские игры уже в шестой раз.