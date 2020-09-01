Полуфинал танкового биатлона стартовал в Алабине. Прямая трансляция

В подмосковном Алабине пройдут полуфиналы индивидуальных гонок команд танкового биатлона в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». «360» ведет трансляцию с соревновательного полигона.

В первом полуфинале соревнований по танковому биатлону сразятся команды из Азербайджана, Китая, Белоруссии и Сербии.

Соревнования по танковому биатлону проходят в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Всего в соревнованиях участвуют команды из 19 стран мира. Многие из них неоднократно становились призерами состязаний в прошлые годы. Заезды проходят с 23 августа по 5 сентября.

Международные армейские игры организованы в шестой раз на территории подмосковной Кубинки. Впервые форум продлится неделю.