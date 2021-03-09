Военный эксперт Виктор Баранец рассказал об особенностях российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», финишные испытания которого намечены на предстоящее лето. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

По данным издания, размах крыльев боевой машины составляет 28,5 метра, дальность полета — до 10 000 километров, высота полета — 12 000 метров, взлетный вес — шесть тонн, длина — 11,6 метра, боевая нагрузка — до 1000 килограмм.

«Эта боевая машина получит элементы искусственного интеллекта. Она сможет работать автономно без участия оператора. А еще — самостоятельно взаимодействовать с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57», — обратил внимание инженер-конструктор БПЛА Владислав Соломонов.