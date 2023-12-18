Армия 18 декабря 2023, 11:03 Польский журналист признал опустошение ВСУ Mysl Polska: ВСУ исчерпали свои ресурсы на фоне укрепления армии России Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российская армия превзошла украинскую. Вооруженные силы Украины исчерпали свои ресурсы на фоне восполнения мощи противника техникой и бойцами, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

«Российские силы постоянно растут. Работая полным ходом, оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. <…> Украинцы просто начали исчерпывать мобилизационные ресурсы», — заявил он.

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После провала контрнаступления ВСУ перешли к обороне и начали фортификационные работы. Российское же командование, по словам журналиста, запустило наступательную кампанию, количество атак постоянно растет. Кшиштоф Подгурский привел в качестве примера два опустошительных боя в районе Авдеевки и Артемовска.

В направлении Курска и Белгорода, по его информации, российские военные обустроили многочисленные укрепления и минные поля, группировку войск «Запад» снабдили современным вооружением и многочисленной артиллерией. Кшиштоф Подгурский сообщил, что в Сумской и Черниговской областях усилили работу разведки, на Авдеевском направлении успешно привлекли авиацию, в том числе бомбардировщики Су-34. Он добавил, что мобилизованных российских бойцов и резервистов хорошо подготовили.

Польский генерал Леон Коморницкий заявлял, что Вооруженные силы России перешли к уничтожению ВСУ. По информации RT, он назвал российскую оборону эффективной.