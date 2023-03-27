Армия 27 марта 2023, 09:08 Польские артиллерийские установки Krab заметили у Синьковки, Песчаного и Стельмаховки Офицер Марочко: ВСУ на Купянском направлении получили польские артустановки Krab Википедия

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Подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении получили польские самоходные артиллерийские установки Krab калибром 155 миллиметров. Их узнали в том числе по характерному внешнему виду, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Разведчики выяснили, что новую технику подвезли к населенным пунктам Синьковка, Песчаное и Стельмаховка. САУ Krab передали украинской армии из Польши. На пушках, по словам Андрея Марочко, оставили обозначения страны-производителя.

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«На большинстве техники нанесена „родная“ раскраска, характерная для польской техники, однако на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты», — сказал офицер.

Российские военные в зоне проведения спецоперации регулярно находят польские артиллерийские установки. Группировка войск «Запад» 26 марта отчиталась об уничтожении двух САУ Krab у населенных пунктов Петропавловка и Ревучее, в январе такую технику вывели из строя в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.